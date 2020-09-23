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المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة الأسبق لتقاضيه رشوة من مقاول

كتب:

هيثم البرعى
03:17 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
محكمة ارشيفية

محكمة ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، رئيس حي مصر القديمة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها مليون جنيه. 

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أمرت بحبس رئيس حي مصر القديمة الأسبق، على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون جنيه من قيمة 2 مليون جنيه، وذلك بعد القبض عليه، في يناير العام الماضي. 

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم جرى ضبطه وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة، من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي مقابل إنهاء كل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، يناير 2019، إن رئيس الحي، استلم مليون جنيه من أصل 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول. 

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة، تفيد تلقيها اتصالًا هاتفيًا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات. 

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