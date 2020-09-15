الأموال العامة تضبط قضتى رشوة ونصب بـ2 مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (2) قضية (طلب رشوة - نصب سفريات) مُتهم فيهما عدد (2) شخص .. ضُبط فيها مستندياً نحو نصف مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.