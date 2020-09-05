السيرة الذاتية لرئيس حى مصر القديمة الجديد: تولى 3 أحياء ورفض رشوة

بعد واقعتي القبض على آخر رئيسين لحي لمصر القديمة بواسطة هيئة الرقابة الإدارية فى آخر عامين، استعان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باللواء خالد شحاتة لتولي رئاسة الحي، حيث تولى رئاسة 3 أحياء من قبل ورفض رشوة عندما كان رئيسًا لحي السلام أول.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تعيين اللواء خالد شحاتة رئيسًا لحي مصر القديمة جاء تتويجًا لمجهوداته فى تطوير الأحياء التي عمل بها خلال الفترة الماضية، وإحداث مجهود في كافة الملفات، مشيرًا إلى احتياج حي مصر القديمة في هذه المرحلة إلى شخصية لديها الخبرة في العمل المحلي، نظرًا لوجود عدد كبير من الملفات التى تحتاج الى سرعة الإنجاز.

وترصد "الوطن" بعض المعلومات عن اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة الجديد:

- شغل منصب رئيس حي السلام أول.

- كان رئيسًا لحي طرة.

- شغل منصب رئيس حي حلوان.

- كٌرّم من محافظة القاهرة لرفضه رشوة 10 مليون جنيه عندما كنت رئيسًا لحي السلام.

- استرداد جميع أراضي الدولة في حي السلام.

- تحصيل المبالغ المالية في "شق التعبان" عند توليه رئاسة حي طرة.