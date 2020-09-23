بالأسماء.. التشكيل الجديد لدوائر القضاء الإداري بالعام الجديد

اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 -2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الأولى والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتي يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد، هاني عبدالوهاب، أحمد المهدي، مصطفى عبدالتواب، رجب تغيان، محمد عبدالخالق، نوح حسين، أحمد هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفى.

كما تشكلت الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، فتحي هلال، رأفت عبدالحميد، حامد محمود، أحمد ضاحي، أحمد جلال زكي، مصطفي عبدالكريم.

فيما تولى المستشار حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثالثة مجتمعات عمرانية، وأما الدائرة الرابعه تراخيص تولي رئاستها المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة والمختصة بنظر دعاوى البناء والتخطيط العمراني المستشار شحاتة أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة، فيما تولي المستشار محمد الطاهر حنفي رئاسة الدائرة السادسة، والتي تنظر دعاوى الطلاب في العملية التعليمية.

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