مؤلفات السنباطى والموجى وبليغ في حفل الجمعة المقبل بالأوبرا

من المنتظر أن يقام حفل للفنانة ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا بقيادة المايسترو سليم سحاب على المسرح الكبير.

ويتضمن الحفل مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين وتقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبدالنبي.

وسيقام الحفل المقام فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على المسرح الكبير منها "معزوفة لونجا رياض، حقابلة بكره، لحن الوفاء، الأطلال، لسه فاكر، لعبة الأيام، ليلي نهاري لـ رياض السنباطي، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد، بيني وبينك إيه لـ كمال الطويل، جبار، الأسمراني لمحمد الموجي إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد".

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أقامت على مسرح النافورة، حفلا غنائيا أحياه النجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، حيث تغنى بباقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة.

وظهر المطرب محمد الحلو خلال الحفل مكتمل اللياقة الفنية، حيث غنى بطبقات صوته المتفردة، "لعبة الأيام، بتلومونى ليه، وحياتك يا حبيبي، الوسية، يا حبيبى، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية"، وكان قد سبق حفل "ثروت"، مباراة فنية بين الآلات الموسيقية وأصوات كل من سارة سحاب وآيات فاروق، حيث عزف على آلة الناي، الدكتور نبيل برجاس، لحن "زينة"، للموسيقار محمد عبدالوهاب، ثم قدمت الفرقة أغنية "اسمع قلبي" من ألحان حليم الرومي، تلاها معزوفة موسيقية على آلة التشيلو أداها محمود بدير، ثم شاركت النجمة الشابة سارة سحاب، الجمهور، في عدد من الأعمال هي "ماليش أمل، وتخونوه"، بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذي نجح باقتدار فى أداء عدد من السولوهات.