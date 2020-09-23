لصالح إحدى شركات "طلعت مصطفى" إدراج أول صكوك إسلامية بالبورصة لتمويل مشروع مول مدينتي المفتوح

تدرج البورصة المصرية، أول صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المصرية، بقاعدة بيانات البورصة اعتباراً من بداية جلسة الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما وافقت لجنة القيد خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قيد الصكوك التي أصدرتها شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك)، بقيمة ملياري جنيه، لصالح إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وهي صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل.

ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك، عقب خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم، لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، باعتبارها الشركة المستفيدة، مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتي – القاهرة الجديدة والمسمى بمول مدينتي المفتوح، وهو الأصل محل التصكيك، لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، وهي شركة التصكيك.

وستوجه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حصيلة استخدام صكوك الإجارة إلى تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول مدينتي المفتوح (Open Air Mall)، مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية لما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه، وهي أول شركة عقارية في مصر تتجه لإصدار صكوك إسلامية.

ويعد مول مدينتي المفتوح مركزا تجارياً متطوراً، وبتصميم فريد من نوعه يضم عدد كبير من الماركات العالمية، ويتمتع بموقع متميز فى مشروع مدينتى المملوك للمجموعة بما يتوافق مع استراتيجيتها المعلنة فى زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدورى المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية الضخمة والنمو الملحوظ فى مشروعاتها، فضلا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذو جودة عالية تضاهى مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطنى هذه المشروعات وما حولها

عائد الصكوكوتم طرح الصكوك طرحاً خاصاً لأجل 57 شهرا، تبدأ اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى 31 ديسمبر لعام 2024، بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، تتوزع على 20 مليون صك إجارة بقيمة إسمية 100 جنيه للصك الواحد.

وفقاً لما ذكرته مذكرة المعلومات، فإن الصكوك ذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءً على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة، وفقا لأخر مزاد أذون خزانة بأجل 182 يوم معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش سنوي يبلغ 1.25%، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة أجل 182 يوما، كل ستة أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر لعام 2020، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب.

وطرحت الصكوك، بنسبة 100 % للاكتتاب الخاص، وذلك للمؤسسات المالية والجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية، وذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية لهذه الشريحة +”ِA” صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ( ميريس ) بتاريخ 11 مارس 2020، وسيتم سداد أصل الصكوك على ثلاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة للاستدعاء المعجل اعتبار من تاريخ الإصدار .