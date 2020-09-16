مجموعة طلعت مصطفى تفتح آفاقا جديدة للشباب وتؤهلهم لسوق العمل

تحرص مجموعة طلعت مصطفى القابضة على تعزيز المشاركة المجتمعية من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة الحياه، بمهارات تمكنهم من الاندماج في سوق العمل.

وتعمل المجموعة بساعد يشيد المستقبل، وساعد آخر لبناء مهارات الإنسان، والتقينا الدكتور مصطفى عبدربه مدير التدريب بالمجموعة لإلقاء الضوء على خطط التدريب التي تدع أحد أذرع المسئولية تجاه المجتمع.

وتحرص المجموعة عبر هذه الخطوة فتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال فرص التدريب لطلاب الجامعات، ونوفر فرص التدريب للطلاب في مختلف إدارات الشركة التي تتنوع بين إدارات المالية، والبنوك، والتسويق والموارد البشرية والصيانة وخدمة العملاء والإدارة الهندسية واللاند سكيب، وحماية البيئة والإدارة الفنية وشبكات الدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات. وعبر برامج التدريب يكتسب الطلاب مهارات عملية، وهم في مراحل الدراسة الأمر الذي يعزز قدراتهم على الاندماج وفتح أفاق كبير في سوق العمل، حيث تنمي هذه البرامج المهارات بشكل كبير، لأنها تربط الإطار النظري للدراسة مع الجانب العملي في السوق.

وتتلقى المجموعة سنويا طلبات لتدريب الطلاب من جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبعض الجامعات الخاصة منها الجامعة الأميركية والألمانية والبريطانية ومصر الدولية.

وتضم برامج التدريب بالمجموعة تخصصات غاية في الدقة مثل "ميكاترونك" وعلوم الكمبيوتر، والهندسة المعمارية وتخصصات المعلومات الحيوية "bioinformatics"، وبالتالي تلبى برامج المجموعة مختلف التخصصات في كليات الهندسة والتجارة والزراعة والحاسبات والمعلومات والبزنس وإدارة الأعمال.

وبلغ إجمال عدد الطلاب الذي استفادوا من هذه البرامج نحو 179 طالبا. وتحرص المجموعة دائماً على فتح الفرص للطلاب، خاصة الذين يتقدمون بشكل فردي بطلبات للتدريب، ونقبلهم على الفور، بشرط تقديم الطالب صورة كارنيه الجامعة وبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية، ونقوم بعمل مقابلة شخصية لهؤلاء الطلاب الهدف منها، ليس الانتقاء فقط بل التأكيد أن المتقدم للتدريب لديه الرغبة الحقيقية في التدريب.

ويتم التدريب لمدة شهر وقد يتم مد الفترة حال رغبته وفق ظروف البرنامج التدريبي ويتم منح المتدرب شهادة من المجموعة بفترة التدريب.

وتستهدف المجموعة خلال الفترة المقبلة فتح آفاق أكثر أمام الطلاب من خلال تبنى خططا لزيادة أعداد المتدربين، حيث يتم حاليا التدريب في مدينتي والرحاب والمركز الرئيسي في شارع مصدق، وتستهدف الخطة فتح آفاق للتدريب أيضا في سان ستيفانو بالإسكندرية، خاصة من توسعات المجموعة وعدد شركاتها الآخذة في الزيادة.

وتلبي المجموعة جميع طلبات التدريب سنويا، من خلال مسؤوليتنا المجتمعية وقناعات المجموعة بأهمية زيادة المعرفة وتحسين المهارات ورفع أداء المتدربين.