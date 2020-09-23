إصابة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بفيروس "كورونا"

أصيب الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، بفيروس "كورونا" المستجد، وجرى احتجازه في أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحي بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، بعد إجراء التحاليل اللازمة والفحص الطبي، لشعوره بارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المرضية الأخرى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن الحالة الصحية لوكيل الوزارة مستقرة، ويخضع للعزل في المستشفى، فيما يقوم الدكتور كمال السباعي، وكيل المديرية، بتسيير الأعمال لحين عودة "عبدالمؤمن".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوضع في مديرية الأوقاف بالمنوفية يسير بشكل منتظم، مؤكدًا عدم مخالطة وكيل الوزارة لأي شخص من العاملين في المديرية.