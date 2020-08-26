أوقاف المنوفية: فتح 4057 مسجداً لأداء صلاة الجمعة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية عن فتح وتجهيز 4 آلاف و57 مسجداً في مختلف قرى ومراكز المحافظة، لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة القادمة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الشيخ أحمد عبدالمؤمن، إن عدد المساجد التي تقرر فتحها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة القادمة، يبلغ 4057 مسجداً كمرحلة أولى، من إجمالي 5592 مسجداً في نطاق المحافظة.

وشدد وكيل الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن المديرية قامت بحملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد، استعداداً لإستقبال إقامة صلاة الجمعة.

كما أكد على عدم فتح دورات المياه، وعدم السماح بدخول الجنائز، أو إقامة صلاة الجنائز، أوعقد القران، أو أى تجمعات داخل المساجد، وكذلك عدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وكذا منع صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ومنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد، إلا في وجود ساحة لا تعوق حركة المرور.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات، وارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد، وتجنب المصافحة.

ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بالشروط التي أعلنتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.