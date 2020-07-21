"أوقاف المنوفية" عاشر مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق

حققت مديرية أوقاف المنوفية حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ، لتصبح بذلك عاشر مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها "خمسة آلاف جنيه" لمديرية أوقاف المنوفية، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية.

علمًا بأن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.