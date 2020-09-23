باسم سمرة لـ"الوطن": "سأقاضي من ينشر أخبارا عني لم أصرح بها

قال النجم باسم سمرة لـ"الوطن" إنه سيقاضي أي شخص ينشر أخبارا عنه لم يصرح بها، لأن أي خبر لم يصرح به هو غير صحيح، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأشخاص.

وانتشرت في الفترة الماضية أخبار عن صلح بين محمد رمضان وباسم سمرة وأن رمضان توجه بالزيارة له في المنزل من أجل الصلح، بعد الخلاف الذي نشب بينهما منذ عدة أشهر.

ويشارك سمرة حاليا في بطولة أكثر من فيلم، منها "ساعة شيطان" مع محمد عز ومنذر رياحنة وغيرهما، بالإضافة إلى انتظار عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي.

وعمل سمرة في العديد من الأفلام التسجيلية منها: "أمير من مصر"، ومن أفلامه أيضاً: "أنا مش معاهم"، "الشبح" إخراج عمرو عرفة، الجزيرة (2007) إخراج شريف عرفة، وقبلات مسروقة إخراج خالد الحجر، الذي حصل عنه على جائزة أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية، بالإضافة إلى أفلام "الفرح" و"إبراهيم الأبيض" و"البيه رومانسي" و"المشتبه" و"أحاسيس" و"بصرة" الذي حصل عن دوره فيه على جائزة أحسن ممثل في مهرجان روتردام. وفيلم بعد الموقعة (2012) ليسري نصر الله والذي عرض في مهرجانات كان وتورونتو وغيرهما.

كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية ومنها: "ملح الأرض" و"قلب حبيبة" و"صرخة أنثى" و"على مبارك" و"بنت من الزمان ده" و"الوديعة والذئاب" و"هالة والمستخبي" و"الحارة" و"فتاة ليل" و"الريان"، و"بنت اسمها ذات".و"الوالدة باشا"، وفى عام 2014 قام ببطولة مسلسل صديق العمر للراحل ممدوح الليثى الذي جسد فيه شخصية المشير عبد الحكيم عامر.