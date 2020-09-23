فيديو.. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع "بديعة ماصابني"

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "بديعة مصابني" والذي جسدت من خلاله دور بيبا عز الدين.

وكتبت عبيد، عبر إنستجرام: "فيلم بديعة مصابني.. قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وحسن الإمام، إخراج حسن الإمام".

وأضافت أن "نادية لطفي أبدعت بتجسيد شخصية بديعة على الشاشة ويقال أنا عملت شخصية بيبا عز الدين كويس... المهم انتو وحشتوني...مساء الخير"

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن كتاب "سينما نبيلة عبيد" حاليا في المرحلة الأخيرة وسيجري الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر حاليا في كتابة مذكراتي كلها.

وأضافت "نبيلة"، أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكاف أو المطلوب، باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.