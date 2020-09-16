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نبيلة عبيد عن موعد طرح مذكراتها مع السينما: قريبا

كتب:

ياسمين محمود
11:09 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

أعلنت الفنانه نبيلة عبيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، اقتراب موعد طرح كتاب "سينما نبيلة عبيد"، والذي يتضمن مسيرتها الفنية.

وكتبت نبيلة عبيد، قائلة: "الموعد اقترب.. وصدور كتاب سينما نبيلة عبيد بات قريبًا جدًا.. بحبكم أووي، ومساء الورد على عينيكم".

وقالت نبيلة في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب بحضور عدد من الإعلاميين، مضيفة "بعد هذه الفكرة أفكر جديًا في كتابة مذكراتي كلها".

 

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