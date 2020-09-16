نبيلة عبيد عن موعد طرح مذكراتها مع السينما: قريبا
كتب:
ياسمين محمود
11:09 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
نبيلة عبيد
أعلنت الفنانه نبيلة عبيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، اقتراب موعد طرح كتاب "سينما نبيلة عبيد"، والذي يتضمن مسيرتها الفنية.
وكتبت نبيلة عبيد، قائلة: "الموعد اقترب.. وصدور كتاب سينما نبيلة عبيد بات قريبًا جدًا.. بحبكم أووي، ومساء الورد على عينيكم".
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الموعد أقترب... و صدور كتاب سينما نبيله عبيد بات قريبا جدا... موسيقى بعنوان " حياتي" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعبر عن حالة الترقب و المفاجأت التي أعيشها و أنتظرها... بحبكم اووى و مساء الورد على عينيكم... و طبعا شكرا مركز افنان الفن على أبداعاته الفنيه... #سينما_نبيله_عبيد
وقالت نبيلة في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد حفل توقيع الكتاب بحضور عدد من الإعلاميين، مضيفة "بعد هذه الفكرة أفكر جديًا في كتابة مذكراتي كلها".