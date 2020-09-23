"الرياضة" تستطلع آراء ومقترحات الشباب عن أنشطتها أون لاين

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، حواراً إلكترونياً لاستطلاع رأي الشباب "أون لاين" فيما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة على مختلف مستوياتها الإدارية، وذلك من خلال إطلاق منصة استطلاع الرأي والمقترحات على بوابة مصر للشباب والرياضة.

تدريب 4330 مسؤولا بمراكز الشباب على الإدخال الإلكتروني لبيانات البرامج والأنشطة

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت في ديسمبر 2018 منظومة الربط الإلكترونى والتي من خلالها تم ربط البرامج والأنشطة بالفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 4 آلاف و330 مسؤول بـ مراكز الشباب والمديريات والإدارات المركزية على استكمال المنظومة الإلكترونية لإدخال البيانات الخاصة بالبرامج والأنشطة والإعلان عنها قبل التنفيذ والتوثيق أثناء وبعد التنفيذ في إطار التحول الرقمي لمشروعات الوزارة.

صبحي: نهتم بالدراسات الميدانية وتحليل اللقاءات الشبابية والمشروعات التي تنفذها الوزارة

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالدراسات الميدانية وتحليل اللقاءات الشبابية، والمبادرات والمشروعات المنفذة وقياس ردود الأفعال حولها، وتلقى رغبات الشباب في مدى جدوى البرامج والأنشطة ورؤيتهم في التطوير.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على متابعة وتقييم أداء الهيئات الشبابية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للفئات المستهدفة، تأكيداً على سعى الوزارة نحو حوكمة العمل بها.

ويمكن للشباب استخدام الرابط التالى للدخول إلى منظومة استطلاع الرأي والمقترحات

https://www.emys.gov.eg/youth/electronic_connectivity_complaint

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة ، كانت قد أعلنت عن أنها تبنت خلال السنوات الماضية العديد من مبادرات دعم الأندية الشعبية بكل درجاتها والعاملين فيها، خاصة خلال الفترة التي شهدت توقف الأنشطة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنها مستمرة في تقديم الأنشطة من خلال قناتها على بوابة الشباب والرياضة، أو قناتها على يوتيوب، من خلال متخصصين في الأنشطة الرياضية وبالتعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية، وهذا التنسيق ترتب تنظيم مباراة "أون لاين"، بين الأهلي والزمالك، كان الهدف جمع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر".