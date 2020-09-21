بعد الإعلان عن 34 خدمة جديدة.. الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات أنها بصدد إطلاق 34 خدمة تتعلق ببوابة مصر الرقمية نهاية العام الجاري، ضمن أعمال المرحلة الثانية لمنصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطتها الرامية لإتاحة 90% من الخدمات الجماهيرية أونلاين خلال الربع الأخير من 2021.

تستعرض "الوطن" الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الخدمات المقدمة من وزارة التموين

يقدم موقع بوابة مصر الرقمية 7 خدمات خاصة بالتموين، وجميع الخدمات مفعلة ويمكن استخدامها بشرط التسجيل فيها وهي كالآتي..

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

- تفعيل بطاقة تموين.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد أسرتي.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

خطوات الاستفادة من خدمات التموين على موقع بوابة مصر الرقمية

في البداية يجب اختيار الخدمة المطلوبة.

ثم استيفاء البيانات الأولية التي تشمل رقم الهاتف، ورقم البطاقة الرقم القومي.

ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة، للحصول على الخدمة الالكترونية.

خدمات وزارة العدل

تقدم بوابة مصر الرقمية عدد من الخدمات التابعة لوزارة العدل، منها

استعلام عن سريان محرر مُميكن، وتتطلب بيانات المحرر .

ـ تحرير توكيل عام قضايا، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

ـ تحرير توكيل عام رسمي، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني .

ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، ويتطلب بيانات أطراف التوكيل.

ـ تحرير توكيل في الأمور الزوجية، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

وتستعرض "الوطن" خطوات تحرير توكيل عام رسمي كالآتي ..

خطوات تحرير توكيل عام رسمي

الخطوة الأولى الضغط على "تحرير توكيل عام قضايا" وبدء الخدمة من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية

ثم تحتاج لاستيفاء بيانات الشخصية مثل اتبع الخطوات التالية.

اكتب اسمك الرباعي، ورقم بطاقتك.

اختر محافظتك، والحي الخاص بك، وعنوانك.

لإضافة طرف أول آخر، اضغط على "إضافة طرف أول آخر".

الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة الثانية: بيانات الطرف الثاني "محام".

اضغط على مربع الاختيار "محام" ثم اتبع الخطوات التالية:

- اكتب الرقم القومي ورقم المصنع.

- اختر المحافظة، والحي، والعنوان.

- لإضافة طرف ثان، اضغط على "إضافة".

الخطوة الثالثة من قائمة عنوان الديباجة، اختار عنوان التوكيل، كما يمكنك عرض التوكيل الذي سيتم استلامه، والضغط على التالي

الآن قم بإدخال البيانات الخاصة باستلام المحرر النهائي، اختر مكان الاستلام من المحافظة والمكتب الأقرب إليك، واضغط التالي.

بعدها اختار موعد التسليم الذي يناسبك، واضغط التالي.

يمكنك تعديل أي من بيانات الطرفين أو حذفها.

سيتم عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها، وسيتم عرض صورة التوكيل للتأكد من صحتها.

سيتم تحديد طريقة السداد، سواء بكارت الفيزا أو شبكة شركات خالص.

في النهاية سيتم تأكيد إرسال طلبك بنجاح.