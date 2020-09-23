4 مرشحين جدد لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في أسيوط

تلقت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، اليوم الأربعاء، 4 طلبات ترشيح جدد، ليرتفع عدد المرشحين المتحملين إلى 121 مرشحًا.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل تلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر، بعد استيفاء كافة الأوراق.

وتشمل طلب الترشح شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين، تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.