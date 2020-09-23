اشتعال المنافسة بين العائلات على انتخابات النواب بأسيوط

تواصل محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، تلقى طلبات ترشيح المتقدمين لإنتخابات النواب حيث بلغ عدد طلبات المتقدمين إلى 113 مرشحا حتى مساء الإثنين.

وقال المستشار أسامة السمان، إن اللجنة تواصل تلقى أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق

ومن جانب آخر تشهد إنتخابات مجلس النواب فى محافظة أسيوط منافسة شرسة بين المرشحين خاصة وأن المحافظة سجلت الدائرة عدداً ضخماً من المرشحين،الذين تخطى عددهم ال 100 مرشحا حتى الآن الأمر الذى وضع العائلات فى منافسة بين بعضهم البعض وأعتبربعضهم الفوز بالكرسى أكون أو لا أكون خاصة الدائرتين الثالثة والر ابعة

ففى الدائرة الثالثة وتضم مراكز البداري –ساحل سليم –الفتح –أبنوب وقسم أسيوط الجديدة، وترشح عن حزب مستقبل وطن فيها كل من" ناصر عثمان، وأحمد حسين جودة، ومحمود معوض نفادي ولواء عصام العمدة" ويمثل النائب ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة الحزب فى القائمة ويواجه مرشحو الفردى منافسة شرسة مع المرشح هيثم البدرى الذى يخوض الإنتخابات للمرة الثانية وخرج بفراق أصوات بسيطة خلال الإنتخابات السابقة كما ينافس فى الإنتخابات المرشح طارق موسى الذى يخوض الإنتخابات ايضا للمرة الثانية والنائب الحالى عبد الكريم زكريا

تشهد الدائرة الرابعة وتضم مراكز"أبوتيج وصدفا والغنايم" منافسة شرسة بين مرشحى حزب مستقبل وطن ويمثلهم كل من النائب "أحمد شكر أبوعلم" والحسيني عيسى جلال بينما جرى ترشيح الشاب أحمد الشناوى ضمن القائمة الوطنية

والمرشح محمودأبوعقرب عضو مجلس الشورى السابق وعميد عائلة "أبو عقرب" ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق الذى يخوض لإنتخابات فردى مستقل

ويتنافس معه في الدائرة"علاء خيرالله " الذى أسلحته الانتخابية طوال السنوات الماضية لخوض المعركة ويحظى بتأييد وشعبية من كل أهالى الدائرة

كما يتنافس على الدائرة الصحفى يونس درويش والنائب السابق عبد الفتاح جمال والنائب ممتاز دسوقى بينما لم تظهر بوادر ترشيح أى سيدة في الإنتخابات بالدائرة حتى الآن