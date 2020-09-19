104 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بأسيوط

واصلت محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، اليوم السبت، استتقبال طلبات المرشحين لليوم الثالث على التوالي، حيث استقبلت اللجنة اليوم 8 طلبات، ليرتفع عدد الطلبات إلى 104 مرشحين، بمختلف دوائر المحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين لخوض الانتخابات في الدائرة الأولى، ومقرها "قسم أول أسيوط"، 27 طلباً، وفي الدائرة الثانية ومقرها "القوصية"، 24 طلباً، بينما بلغ عدد المرشحين في الدائرة الثالثة، ومقرها "الفتح"، 34 طلباً، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها "أبو تيج"، 19 طلباً.

وقال المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة تواصل تلقي أوراق المرشحين بصورة منتظمة، وبكل سهولة ويسر للمرشحين، بعد استيفاء كافة الأوراق.

وتشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الترشح شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين، تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان طالب الترشح منتمياً لحزب واسم الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلاً.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وفي جميع الأحوال لا يُعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور، بمثابة إعفاء من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها.