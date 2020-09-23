الكهرباء: مصر تتحول تدريجيا لمركز لتبادل الطاقة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر تتحول تدريجيا لمركز محوري لتبادل الطاقة، وهناك اتفاقات بيننا وبين الأردن وليبيا والسودان مؤخرا، هناك مشروعات للربط بين مصر والسعودية.

وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك مشروعات للربط بين قبرص واليونان هذا يعد نقطة مهمة جدا لأفريقيا وأوروبا، حيث تساعد مصر كثيرا في الدخل القومي، وأيضا أنها تكون مصدرا للطاقات المتجددة التي تهتم بها أفريقيا وأوروبا بشكل كبير.

وشدد على أن هناك مشروعات كهرباء بين مصر والسودان لعمل كابل بحري لمد الكهرباء بين مصر والسودان.