بورسعيد تواجه "الشتاء" بتطهير مصارف المياه وإغلاق محولات الكهرباء

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعاته لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر والمشرف العام على إدارة الأزمات ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء.

ووجه بإصلاح المعدات والماكينات النقالي، وتجهيزها استعدادا لتقلبات الطقس المنتظر لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، كما أمر جميع رؤساء الأحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أحياء المحافظة.

كما شدد المحافظ بالمرور على جميع أكشاك الكهرباء وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، مؤكدا على تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار.

وطالب المحافظ بالتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة، وإقامة مصارف مياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم.

كان اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قد تفقد معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة”، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.