313 مليون جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تلقي 2097 طلباً للتصالح في مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ليصل إجمالي طلبات التصالح التي تقديمها إلى 84 ألف و397 طلبًا، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصليه 313 مليون و8 آلاف جنيه، وذلك منذ بدء التصالح وحتى اليوم.

وتستمر الزيادة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.

وأكد المحافظ على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدًا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.