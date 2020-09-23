خطة جديدة وتغيير شامل يخص الطلاب بجامعة بني سويف

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن إدارة رعاية الشباب، تعتبر من أهم الإدارات بالجامعة، نظرا لدورها المهم في بناء شخصية الطالب وتأهيلهم، خلال مرحلة التعليم بالجامعة، وحل المشاكل التي تقابلهم.

وأشار إلى أن هناك خطة وضعتها الجامعة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على منهجية جديدة، وتغيير شامل فيما يخص الطلاب، لأن هناك أسلوب جديد للتعليم، سيتم تطبيقه عن طريق التعليم الهجين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بالعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب بكليات الجامعة، بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير إدارة رعاية الشباب.

وأكد على عمل حملات توعوية للطلاب قبل العام الدراسي الجديد من قبل إدارة رعاية الشباب، ونشرها "أون لاين" لتوعية طلاب الجامعة عن فيروس كورونا، والإجراءات التي يتم اتخذها حرصاً على سلامتهم، مطالباً بضرورة تنظيم الحفلات والمسابقات الفردية مثل الغناء والانشاد الديني "اون لاين"، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الطلابية مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وفى نهاية الاجتماع استمع رئيس الجامعة، إلى أراء العاملين لتطوير إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، وأفكارهم للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، مطالبا بالاستعانة بالطلاب في وضع الأفكار الجديدة للمرحلة المقبلة.