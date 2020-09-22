تشييع جثمان شقيق محمود حميدة في بني سويف والعزاء بالمقابر

قررت أسرة الفقيد المهندس فايز حميدة، شقيق الفنان محمود حميدة، أن يتم تشييع جثمان الراحل في بني سويف مسقط رأسه.

علي أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر، لمنع التزاحم والاختلاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث تعرض "فايز" لوعكة صحية منذ أيام، وطالب أقاربه الدعاء له بالشفاء العاجل.

المهندس فايز حميدة، درس هندسة ميكانيكا بجامعة عين شمس، ولم تكن له علاقة بالمجال الفني .

جاء ذلك بعدما أعلنت إيمان حميدة ابنة الفنان محمود حميدة، وفاة عمها المهندس فايز حميدة، منذ قليل عبر حسابها الشخصي.

حيث كتبت على "فيس بوك: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده فى ذمة الله عمى فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وظهر محمود حميدة فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين" وشارك فى بطولته ريهام حجاج، ‏خالد ‏النبوى، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ومن تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على .

يذكر أنّ محمود حميدة يشارك حاليا في بطولة فيلم "ثانية واحدة"، مع دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر، ويزو، وعلا رشدي وإخراج أكرم فريد، كما يستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا"، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين، محمد الشرنوبي، رحمة حسن، وعدد آخر من الفنانين.