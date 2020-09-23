مصادر: عمر كمال بخير ويعاني من بعض الآلام بجسده

طمأنت مصادر مقربة من الفنان الشعبي عمر كمال جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الساعات الماضية التى جرت بعد أن زار إحدى عيادات الأسنان.

وأشار المصدر إلى أن عمر حاليا فى حالة صحية جيدة، ولا يعاني إلا من بعض الآلام البسيطة فى مختلف أنحاء جسده.

كان محمود شقيق عمر قد نشر عبر حسابه على موقع فيس بوك نفس الصورة وعلق عليها بكتابة: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".

وكان كشف الفنان عمر كمال عن تفاصيل أزمته الأخيرة في تونس، والتى كانت ستنتهى باحتجازه هناك، لولا تدخل النجم تامر حسنى والفنان إيهاب توفيق، مؤكدا أن هناك فنانين ساعدوا فى تفاقم الأزمة دون ذكر أسمائهم.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "فى فنانين سخنت ونفخت فى النار وكانت مش عاوزة ليا الخير وساعدوا فى مشكلتى.. وفى رجالة سابتنى ونزلت مصر وسابونى فى بلد معرفهاش.. لكن الوحيد اللى وقف جمبى أول ما كلمته واتحرك وخلص الموضوع عشان الحق حفلاتى فى دبى هو النجم تامر حسنى وكان معايا لحد ما وصلت المطار وطلعت من تونس.. وكل الشكر للفنان إيهاب توفيق المحترم وهشام الماروكى رجل الأعمال التونسى".

من المقرر أن يطرح عمر كمال، ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات أورتيجا تحمل اسم "قمر 14"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل، ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل.