بعد إعلان شرائه سيارة بـ2 مليون جنيه.. عمر كمال يتعرض لوعكة صحية

تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لوعكة صحية، حسبما أعلن شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمود كمال، شقيق "عمر"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له وهو بأحد المستشفيات، مصحوبة بتعليق "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدًا، يا رب ولا أشوف فيك حاجة وحشة أبدًا ويبعد عنك أي شر يا رب".

وبعد إعلانه امتلاكه سيارة فارهة يتجاوز ثمنها الـ2 مليون جنيه، نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة بـ"فيس بوك" ردًا من خلاله على من يهاجمون مستوى تعليمه، وإعلانه امتلاكه سيارة فارهة.

"كمال" في مقطع الفيديو، وجه رسالة إلى من يهاجمونه أكد فيها أنَّه حاصل على شهادة دراسية منذ عام 2006 أي منذ 14 عامًا، وأنَّه يعود لأسرة محترم وقفت بجانبه، "الشهادة في الدرج من 14 سنة"، على حد قوله.

وأضاف "كمال" أنَّ التعليم الذي نتلقاه بالمدارس شئ وما نتعمله في الحياة والشارع شئ مختلف، مبينًا أن التعليم له قواعد والحياة لها قواعد أخرى.

ووجه "كمال" رسالة للشباب بأن عليهم اختيار طريق من الاثنين إما أن يكون إنسانًا تقليديًا أو أن يكون إيجابيًا ويصنع شخصية لنفسك ولحياتك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت ضجة في الأيام الماضية بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة X6، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 2 مليون و250 ألف جنيه.

"كمال" في أول تعليق له على منتقديه بالسوشيال ميديا قال: "اشتريت العربية من شقايا وتعبي، ده رزقي وكفاحي في الغنا على مدار 14 سنة"، موجهًا رسالة لمنتقديه "أقول للمنتقدين روحوا اسألوا ربنا ليه رزقني وكرمني بعد كل التعب ده، الناس بتبصلي في رزقي معرفش ليه".