عمر كمال يرد على مهاجميه: "شهادتي في الدرج من 14 سنة".. فيديو

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة بـ"فيس بوك" رد من خلالها على من يهاجمون مستوى تعليمه، وإعلانه امتلاكه سيارة فارهة.

"كمال" في مقطع الفيديو، وجه رسالة إلى من يهاجمونه أكد فيها أنه حاصل على شهادة دراسية منذ عام 2006 أي منذ 14 عاما وأنه يعود لأسرة محترم وقفت بجانبه، "الشهادة في الدرج من 14 سنة"، على حد قوله.

وأضاف "كمال" أن التعليم الذي نتلقاه بالمدارس شئ وما نتعمله في الحياة والشارع شئ مختلف، وأن التعليم له قواعد والحياة لها قواعد أخرى.

ووجه "كمال" رسالة للشباب بأن عليهم اختيار طريق من الإثنين إما أن يكون إنسانا تقليديا أو أن يكون إيجابيا ويصنع شخصية لنفسك ولحياتك.

وكانت شهدت مواقع التواصل الأجتماعي ضجة في الأيام الماضية بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة X6، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 2 مليون و250 ألف جنيه مصري.

"كمال" في أول تعليق له على منتقديه بالسوشيال ميديا قال: "اشتريت العربية من شقايا وتعبي، ده رزقي وكفاحي في الغنا على مدار 14 سنة"، موجها رسالة لمنتقديه "أقول للمنتقدين روحوا اسألوا ربنا ليه رزقني وكرمني بعد كل التعب ده، الناس بتبصلي في رزقي معرفش ليه".

وكان هناك عددا من المنتقدين أساءوا لكمال بعد نشر الصورة، ومنهم دكتور علق على صورته قائلا: "أنا مهندس خريج الجامعة البريطانية وفيه غيري آلاف ويمكن ملايين اعتقد هشتتغل باقى عمرنا عشان نركب اكس 6 بس للأسف هي بلد مغنيين ورقاصين وعموما أنا واحد من الناس مش فارقلي انت وغيرك راكبين إيه لأن في الأول وفي الآخر هي فلوس حرام لأنها من الغناء فالحمد الله على حلال قليل أحسن من حرام كتير".

يذكر أن كمال كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية ستجمعه بأورتيجا، بعد انفصاله عن أوكا.

ونشر "كمال"، بوسترًا يجمعه بأورتيجا، ويحمل اسم الأغنية "حتة قمراية"، وعلق قائلًا: "عمر كمال وأرورتيجا قريبًا".