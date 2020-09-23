النمسا: القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين بتحريض من أردوغان

أعلنت السلطات الأمنية النمساوية اليوم القبض على إرهابي كان يخطط لشن هجمات في النمسا بتحريض من النظام التركي وبتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت مصادر إعلامية في النمسا اليوم، إن أردوغان لديه بالفعل خطط لهجمات إرهابية في النمسا.

وأضافت المصادر أن سلطات الأمن النمساوية استجوبت على مدار عدة ساعات الإرهابي المشتبه فيه والذي اعترف بصلته بالنظام التركي قائلا لضباط أمن الدولة إنه تم التخطيط بالفعل لموجة من الهجمات في النمسا.

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي وهو عميل لجهاز المخابرات التركية أدلى بمعلومات تفصيلية أمام ضباط مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي كان يخطط لعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية في النمسا والتي دأبت على انتقاد تركيا ومنهم قيادات في الحزب الاشتراكي وحزب الخضر معترفا بوجود عناصر أخرى ما زالت مطلقة السراح في البلاد.

وبدأت نيابة أمن الدولة في النمسا تحقيقاتها وضمت العديد من الوثائق والتقارير السرية حول خلفية الهجمات التي كان مخططا لها.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، بداية سبتمبر الجاري، اكتشاف شبكة تجسس تابعة لتركيا، مشددا على أن التجسس التركي لا مكان له في البلاد.

وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز استخبارات الشرطة النمساوية في الاشتباكات العنيفة بين نشطاء أكراد وأتراك في يوليو الماضي، انتهت إلى الكشف عن قضية تجسس لصالح تركيا.

وأوضح وزير الداخلية أن سيدة من أصل تركي ترسل معلومات مستمرة عن البلاد إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى التأكد من أنها عضو في شبكة تجسس كبرى.

وهدد وزير داخلية النمسا باتخاذ خطوات دبلوماسية عقابية ضد تركيا. مشيرا إلى أنه يوجه رسالة واضحة إلى أردوغان، بأنه "لا مكان للتجسس التركي في النمسا".