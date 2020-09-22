انتخابات "النواب":"القائمة الوطنية" تسابق الزمن للانتهاء من التشكيل.. وصراع مرشحين حول الأرقام الأخيرة

شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة بين الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، التى تستعد لخوض الانتخابات على دوائر نظام القوائم بزعامة حزب «مستقبل وطن» للانتهاء من المفاوضات الخاصة بحصص الأحزاب استعداداً للتقدم بشكل رسمى للانتخابات، فيما انتقلت المنافسة بين المرشحين من الأرقام الأولى بالقوائم الانتخابية للسباق على الأرقام الأخيرة بالقوائم، وهو ما دفع الكثيرين منهم للانتظار لليوم الأخير لفتح باب الترشح الموافق 26 سبتمبر.

وكشفت مصادر حزبية أن المشاركين فى القائمة يسابقون الزمن لإنهاء المفاوضات الخاصة بتشكيلها وإعلانها بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بأوراق المرشحين عنها فى القائمة أمس الثلاثاء إلى المستشار محمد العنانى الممثل القانونى للقائمة، وتمت مراجعتها والتأكد من استيفاء جميع شروط الترشح.

اختفاء تام لمرشحى حزب النور فى الإسكندرية أكبر معاقل الدعوة السلفية

وعلى مستوى الدوائر الانتخابية واللجان القضائية المختصة باستقبال المرشحين، اختفى مرشحو حزب النور فى الإسكندرية ونوابه الحاليون من الوجود على الساحة الانتخابية، حتى اليوم السادس لعملية استقبال أوراق الترشح ولم يتقدم مرشح عن الحزب فى الأيام الأولى للترشح داخل محكمة الإسكندرية الابتدائية، ويأتى ذلك بعد أن خرج حزب النور من انتخابات مجلس الشيوخ بخسارة فادحة ولم ينجح أحد من مرشحيه رغم الدفع بـ3 مرشحين فى الإسكندرية إلا أن الثلاثة خسروا المعركة الانتخابية من الجولة الأولى، وتُعد الدائرة الثانية «الرمل» والدائرة السادسة «الدخيلة» من معاقل الدعوة السلفية وحزب النور.

من جانبه قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 بلغ حتى الآن 168 مرشحاً.

وأضاف «المشد»، لـ«الوطن»، أن عدد المرشحين المحتملين بلغ 168 مرشحاً فى 5 أيام، بعدما تقدم 128 مرشحاً فى اليوم الأول و9 فى الثانى، و14 فى الثالث، و11 فى الرابع، و6 فى الخامس.

وفى مطروح شهدت دائرتا المحافظة غياباً تاماً لأعضاء حزب النور على المقعد الفردى فى الدائرتين، وتقدم حتى الآن أعضاء من حزب مستقبل وطن فى دائرتى مطروح.. مرشحان فى الدائرة الأولى ومرشحان فى الثانية، و6 مرشحين مستقلين فى الأولى و9 فى الدائرة الثانية، وتشهد الدائرتان مشاركة واسعة من المرشحين بعد ارتفاع العدد فى الدائرة الأولى إلى 10 والثانية إلى 11 مرشحاً لاختيار مرشح واحد فى النهاية عن كل دائرة منهما.

"الأوقاف" تتحقق من ترشح "مدّعى النبوة" بالمنوفية

وفى المنوفية، أثار ترشح أيمن يوسف عبدالله، الشهير بمدّعى النبوة، حالة من الجدل فى الشارع المنوفى، حيث رفض البعض ترشحه، بعد إعلانه الترشح عن دائرة شبين الكوم، وهو ما دفع وزارة الأوقاف للتحرك.

وأكد مصدر مسئول لـ«الوطن» أن وزارة الأوقاف قامت بفتح تحقيق فى قضية المرشح المتهم بادعاء النبوة، لاتخاذ القرار المناسب حال التأكد من التهمة التى نُسبت له منذ 7 سنوات، موكداً أنه فى حالة التأكد من ادعاة النبوة، سيتم منعه من الترشح فى الانتخابات، باعتبارها جريمة مخلة ولا تتفق مع قيم المجتمع ولا يقرها الدين أو القانون.

وتعود قصة الإمام السابق بأحد مساجد المنوفية إلى 8 أعوام سابقة، عندما تم اتهامه بادعاء النبوة، وقال عدد من أهالى قرية البتانون إنه كان له مؤلف مطبوع مكون من 150 ورقة قال فيه إن الملائكة قامت بتوضئته أثناء وجوده على المنبر.

وفى الشرقية قال مصدر طبى بمديرية الصحة إن 461 مرشحاً محتملاً لانتخابات مجلس النواب خضعوا لإجراءات الكشف الطبى، لافتاً إلى استقبال الراغبين فى الترشح حتى يوم 26 سبتمبر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكترونى المخصص لذلك، وتحديد الأماكن التى يتم الفحص بها، وهى المجلس الطبى العام بمستشفى الأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومستشفى القنايات المركزى، ومستشفى أبوكبير المركزى، ومستشفى فاقوس النموذجى، ومستشفى بلبيس المركزى.

وفى أسيوط تواصل محكمة شمال أسيوط الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة السمان، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، تلقى طلبات الترشح، حيث بلغ عدد المتقدمين 113 مرشحاً حتى مساء الاثنين.

فى سياق متصل، تشهد عملية الترشح فى أسيوط منافسة شرسة بين المرشحين، خاصة أن المحافظة سجلت عدداً ضخماً من المرشحين، الذين تخطى عددهم 100 مرشح حتى الآن، ففى الدائرة الثالثة التى تضم مراكز «البدارى، ساحل سليم، الفتح، أبنوب وقسم أسيوط الجديدة»، ترشح عن حزب مستقبل وطن كل من «ناصر عثمان، وأحمد حسين جودة، ومحمود معوض نفادى ولواء عصام العمدة».

وفى الدقهلية، شهدت لجنة تلقى طلبات راغبى الترشح هدوءاً شديداً، وبلغ عدد طلبات الترشح 267 طلباً فقط من بين 530 أجروا الكشف الطبى، وبلغت نسبة المتقدمين للترشح حوالى 50% ممن أجروا الكشف الطبى.

وانتقل الصراع على «رقم 1» الذى شهده اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح إلى انتظار اللحظات الأخيرة للفوز بآخر رقم فى كشف المترشحين، وهو ما جعل عدداً كبيراً يجهزون أوراق ترشحهم، ويؤخرون التقدم بها للفوز بـ«الرقم الأخير».

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن 44 مرشحاً محتملاً خضعوا لإجراءات الكشف الطبى، ليصل إجمالى من تم توقيع الكشف الطبى عليهم، منذ يوم الجمعة قبل الماضى، إلى 530.

وطالب «مكى» المرشحين بالدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف، لافتاً إلى أن جميع إجراءات الكشف الطبى يتم إجراؤها بأماكن تقديم الخدمة بسهولة ويسر، رغم زيادة الأعداد مع اتخاذ التدابير الوقائية.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهى مستشفيات المنصورة العام الجديد «الدولى»، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزى، وميت غمر المركزى، بالإضافة إلى المجلس الطبى العام.