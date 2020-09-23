موعد وخطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

أسابيع قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب، المقرر لها أن تبدأ أكتوبر المقبل للمصريين بالخارج، وتبدأ بعدها مرحلة الانتخاب بالداخل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، يبدأ اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل، ويظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يتم التسجيل به.

وتستعرض "الوطن" موعد انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وخطوات تصويت المصريين بالخارج، كما يلي:

موعد انتخابات مجلس النواب في الخارج

تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة 21 – 22 – 23 أكتوبر المقبل.

خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

إتاحة استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

يجب على الناخب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg للمشاركة بالانتخابات البرلمانية.

يستطيع الناخب برقم التسجيل الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الحصول على بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم.

يطبع الناخب بطاقات الاقتراع ثم يختار عددا من المترشحين للنظام الفردي، مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، ويتم اختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج.

يضع مظروفا آخر به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، ويدون على المظروف من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وردّت وزارة الهجرة على استفسارات المصريين بالخارج، بشأن التصويت بالانتخابات، وجاءت الأسئلة والإجابات كما يلي:

تغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر

ووفقًا للوزارة يمكن تغيير اللجنة الانتخابية من خلال التسجيل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج"، وفي حالة إذا كان "محل الميلاد" خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

التغلب على صعوبة ادخال البيانات بالعربية

يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي واسم الأم "Virtual Keyboard" وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية، وفي حالة ظهور رسالة تفيد بوجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء، على سبيل المثال الهمزات ("ا/أ/ء"، و"ى/ي" و"ه/ة" ......إلخ)، وإذا تم إدخال أحد البيانات بشكل خطأ، فيمكن إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.