صور.. سد وبحيرة الحاجر طوق نجاة لـ4 قرى من مخاطر السيول بسوهاج

نفذت الدولة سد حماية وبحيرة صناعية لحماية الأهالي من أخطار السيول بسوهاج، بعد أن تعرضوا لسيول مدمرة في عام 2016 تسببت في غرق منازل في 4 قري بمركز ساقلتة، وتكلف السد والبحيرة الصناعية 22 مليون جنيه.

"الوطن" التقت بعدد من أهالي قرية الحاجر لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة التي قدمتها الدولة لهم لحمايتهم من مخاطر السيول حال حدوثها، وعبر الأهالي عن سعادتهم، لتنفيذ السد بشكل عاجل لحمايتهم، مؤكدين انهم الآن يتمكنون من النوم في بيوتهم في أمان وعدم خوف من مخاطر السيول إذا حدثت.

وقال خالد حضارة، كهربائي، أحد أهالي قرية الحاجر، إن سد الحماية الذي تم تنفيذه في الجبل الشرقي عند نهاية مخر السيل خطوة إيجابية، خاصة بعد أن ضربت السيول منطقتهم في عام 2016، وقضت على الأخضر واليابس، وتسببت في دمار كبير في 4 قري تابعة لمدينة ساقلتة.

وأكد "حضارة" أن السبب في حدوث أضرار في قريته كان بسبب سد الحماية الذي تم تنفيذه في المنطقة، ولم يكن منفذًا بشكل جيد، وعندما تجمعت السيول خلف السد لم يتحملها، فانهار فجأة، وانهمرت المياه في اتجاه قريته، ما تسبب في تشريد المواطنين، بعد أن تهدم عدد من المنازل.

وأضاف أن سيول عام 2016 لم تكن متوقعة لأن الأهالي كانوا يشعرون بالأمان والاطمئنان بسبب سد الحماية الموجود، لكن السد انهار بسبب المياه، ما أدى لوقوع كارثة في قريته.

وقال فرج عثمان، أحد أهالي قرية الحاجر، إن السد الحديث تم انشاؤه بشكل جيد بخلاف السد القديم، مشيرًا إلى أن هناك بحيرة صناعية يمكنها استيعاب كميات كبيرة من المياه قبل أن تصل إلى السد، لافتًا إلى أن سيول 2016 كانت كارثة بمعني الكلمة، ولكن كانت عناية الله كبيرة لأن السيل حدث في أول الليل ولم يحدث في وقت متأخر، لذا تمكن الأهالي من الهرب من منازلهم والنجاة بأنفسهم.

وأضاف ان أهالي قرية الحاجر وحدهم من يعرفون قيمة السد الذي بُني لهم من قبل الدولة، لأنهم وحدهم من تعرضوا لمخاطر السيول، ويدركون مدى أهميته لهم، ويمكن للأهالي أن يناموا في أمان بعد أن تم تنفيذ السد الجديد.

وقال شريف السيد، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، إن هناك توجيهات صدرت من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، لجميع الوحدات المحلية بأن يكون الجميع علي قلب رجل واحد، في حال الخطر وبخاصة السيول في حال حدوثها.

وأضاف، ان مدينة ساقلتة يوجد بها مخران للسيول، الأول يُسمى مخر "اللذية" ويقع في قرية الحاجر، وهو عبارة عن بحيرة صناعية، وسد حماية، وهذا المشروع تم الانتهاء منه بالكامل، كما يوجد مخر "القرنة"، ويسع لـ 1.2 مليون متر مكعب من المياه، لافتًا إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات في مدينة ساقلتة كاف لحماية الناس من السيول.

وأكد رئيس مدينة ساقلتة، أن معدات الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الري جاهزة للتعامل مع أي طارئ يحدث، وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع السيول، مؤكدًا أن سد الحاجر، يمكنه أن يحجز المياه مهما بلغ حجمها، وهناك معبر في حال ارتفاع منسوب المياه يتم تصريف المياه من خلاله إلى الترعة الواقعة في قرية الحاجر.