مسؤول بـ"الري": الوزارة أنفقت 4 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول

قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، إن هناك جهودا كبرى يبذلها القطاع للحماية من أخطار السيول، وتم تنفيذ خطة للحماية بـ25 عملية بداية من وادي دجلة في القاهرة إلى أسوان، موضحًا أنهم نفذوا 81 عملا صناعيا للحماية من السيول منقسمين على 16 سد و30 بحيرة وحوض تهدئة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc "، أن هذا الأمر هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأمطار التي تسقط على سلاسل البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الأعمال الصناعية تعوق حركة السيول وتخزنها قبل وصولها لمخرات السيول.

وأشار رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، إلى أن مخرات السيول يتم صيانتها وتأهيلها بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها، موضحًا أن القطاع مستمر بخطط لمواجهة السيول قبل مواسمها، ويستمر العمل طوال العام وخطط لإنشاء المخرات، كما أن الهيئة أنفقت 4 مليارات جنيه لحماية من المواطنين والبنية التحتية للدولة من أخطار السيول.

وأوضح أن ما يتم في رأس غارب من سدود إعاقة وسدود توجيه تعمل على توجه السيول إلى أماكن بعيدة عن المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية، مؤكدًا أن الوزارة أنشأت 117 مخرا على مستوى الجمهورية للسيطرة على مياه السيول والاستفادة منها مرة أخرى.