بالصور.. تطهير 86 مخرا بمطروح لمواجهة مخاطر السيول المحتملة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع التدابير والإفادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول فى كل مركز تحسباً لأي طارئ، والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع مراجعة جميع مخرات السيول على أرض الواقع وعددها 86 مخر اعلى مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى عوائق بها والمرور على غرف صرف الأمطار كل فى نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار فى حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأكد محافظ مطروح، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

ونبه على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الإستقرار وإتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات.