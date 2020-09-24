حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بالكرم الزائد، كما أنه لديه أحاسيس ومشاعر متوهجة، تظهر دون صعوبة في ذلك، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا لتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.