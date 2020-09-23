حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل باستمرار، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب أو لإصلاح علاقة وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.