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إلغاء الإجازات الاستثنائية بشمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
06:55 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، قرارًا بإلغاء الإجازات الاستثنائية، وعودة جميع العاملين بالجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنطاق المحافظة إلى العمل، اعتبارًا من يوم الاحد المقبل 27 سبتمبر الجاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأقسام والمديريات والمصالح الحكومية، بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، تجنبًا لتوقيع عقوبات إدارية على غير الملتزمين.

 

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