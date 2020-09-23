إلغاء الإجازات الاستثنائية بشمال سيناء

أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، قرارًا بإلغاء الإجازات الاستثنائية، وعودة جميع العاملين بالجهات الحكومية المحلية والمركزية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنطاق المحافظة إلى العمل، اعتبارًا من يوم الاحد المقبل 27 سبتمبر الجاري.

وشدد المحافظ على رؤساء الأقسام والمديريات والمصالح الحكومية، بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، تجنبًا لتوقيع عقوبات إدارية على غير الملتزمين.