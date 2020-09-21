مرشحو شمال سيناء يبدأون حملاتهم بالدواوين وصفحات "فيسبوك"

رغم أن عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب في محافظة شمال سيناء، الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، وانتهوا من استخراج استمارات القيد والتسجيل، بلغ 50 شخصاً، إلا أن من تقدموا إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح رسمياً، بمقر المحكمة الكلية في مدينة العريش، لا يتجاوز 12 مرشحاً فقط.

وأعلنت اللجنة، برئاسة المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، أنها تسلمت طلبات 12 مرشحاً، تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة، منذ بداية عملها يوم الخميس الماضي، وحتى نهاية اليوم الرابع الأحد، للمنافسة على المقاعد الفردية في الدائرتين، حيث تضم الدائرة الأولى مدن العريش والشيخ زويد ورفح، بينما تضم الدائرة الثانية بئر العبد ورمانة ورابعة والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأشارت لجنة تلقي طلبات الترشيح إلى أن 11 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم خلال اليوم الأول لعمل اللجنة الخميس الماضي، بالإضافة إلى مرشح وحيد في اليوم الثاني الجمعة، بينما لم يتقدم أحد من المرشحين بأوراقه للجنة على مدار يومي السبت والأحد، رغم أن اللجنة استقبلت عدداً من راغبي الترشح، جاء معظمهم لاستطلاع الأمر، قبل تقديم طلب ترشحه رسمياً.

وأوضحت مصادر قبيلة وعائلية أن غالبية الذين لم يتقدموا على القوائم الفردية، تلقوا وعوداً بإدراجهم ضمن القوائم الحزبية، التي لم يستقر على شكلها النهائي حتى الآن، مشيرين إلى أن بعض المرشحين بدأوا حملاتهم الانتخابية في عدد من دواوين العائلات، وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولا يكاد يخلو مجلس عائلي من المشاورات واللقاءات، التي قد تمتد على مدار اليوم، بشأن عمليات "التربيطات"، التي تجري على قدم وساق للاستقرار على المرشحين الذين يتم التوافق عليهم من قبل كبار العائلات، مع الوضع في الاعتبار أحد المرشحين كاختيار رئيسي، وآخر احتياطي، في حالة استبعاد الأول.