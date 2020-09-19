ننشر أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في شمال سيناء

شهدت اللجنة الرسمية للانتخابات بمحكمة شمال سيناء، اليوم، إقبالًا من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب في مدينتي العريش (الدائرة الأولى) وبئر العبد (الدائرة الثانية).

كان قد تقدم في اليوم الأول 11 مرشحًا محتملًا جاءت أسمائهم كالتالي:

1- عبدالعزيز مطر إسماعيل (الدائرة الأولى).

2- محمد مدحت محمد رفاعى (الدائرة الأولى).

3- فايق العبد حمدان الخليلي (الدائرة الأولى).

4- صالح سلامة حسين رياشات (الدائرة الأولى).

5- محمد السيد سليمان (الدائرة الأولى).

6- عبدالحميد عثمان حمدان أبو عتلة (الدائرة الأولى).

7- أحمد محمد صبحي (الدائرة الأولى).

8- عبدالله محمد سالم (الدائرة الثانية).

9- نصرالله حسين سالم (الدائرة الثانية).

10- محمد أبو الحديد مصطفى (الدائرة الثانية).

11- سامي كامل عمرو (الدائرة الثانية).

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين من المرشحين للانتخابات إلى اللجنة الطبية بمستشفى العريش العام، لإجراء الكشف الطبي 40 فردًا، وهم يمثلون دائرتي العريش وبئر العبد.

وتم تشكيل لجنة خاصة للكشف على راغبي الترشيح وإجراء التحاليل الخاصة بهم برئاسة الدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى، وعضوية نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف التخصصات.

وتم استقبال الراغبين في الترشيح لإجراء الكشف الطبي، وفحص المتقدمين لإثبات صلاحيته صحيا وخلوه من الأمراض المعدية أو الخطيرة، واستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالترشيح في الانتخابات.