ضبط وإعدام أغذية وعصائر منتهية الصلاحية في شمال سيناء

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، حملة مكبرة على الأسواق للحفاظ على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، ومراقبة جودة السلع المتواجدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر للقرار 97، وتحرير 4 محاضر للقرار 96، وإعدام 65 كيلو أغذية منتهية الصلاحية، و7 لتر عصائر ومشروبات، والمرور على 22 منشأة غذائية، وسحب 12 عينة للفحص والتحليل، والمرور على 8 مقاهي ومراعاة الاشتراطات الصحية بها.

كما أجرت مديرية الصحة، مرورًا على أماكن تجمع المواطنين بالحي على ساحل البحر، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها ، والمرور على عدد 5 محلات لإعداد الوجبات السريعة، والاطمئنان على تطبيق الاشتراطات الصحية بها.