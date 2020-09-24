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حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تتمسك بحريتها الشخصية، ما يجعله لا يميل إلى الحياة الزوجية، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب كرة القدم لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

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