حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو شخصية اجتماعية ومرحة يحب الانخراط مع الآخرين وحضور المناسبات المختلفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

"القمر" و"أورانوس" في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة وأكثر استعدادا للتفاهم بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.