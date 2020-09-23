حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنه حاد في تعبيراته خلال حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتأنى في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.