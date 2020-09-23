رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:18 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنه حاد في تعبيراته خلال حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتأنى في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي