الإفتاء توضح حكم من حلف أكثر من مرة: لكل يمين كفارة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم من حلف أكثر من يمين ومقدار إطعام المسكين وكيف تؤدى الكفارة، وأجابت الدار عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، كما أوردت نص السؤال ثم تبعته بإجابة الدكتور على جمعة محمد.

ونورد نص الفتوى كما وردت بموقع دار الإفتاء الرسمي كما يلي::

قال الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.

السؤال الأول: ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي؛ لقوله: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]؟ .

السؤال الثاني: ما هو مقدار الكسوة؟ وهل يكفي القميص مثلًا ككسوة، أو بنطلون فقط، أم يجب استيفاء شروط معينة في الكسوة؟ .

السؤال الثالث: هل تصح الكفارة الواحدة لأكثر من أيمان؟.

وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد عن الأسئلة كما يلي:

كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.ومقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة .

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.