"الإفتاء": "اللعب على المشاريب حرام شرعا.. ده ميسر وقمار"

رد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين "هل يجوز لعب الدومينو على المشاريب أو اللي يكسب يجيب سندوتشات للتاني"، موضحًا أن هذا الأمر محرم قطعًا كونه يُعد ميسرا وقمارا وهذا حرمه الله.

وفي إجابة عن سؤال آخر، على صفحة دار الإفتاء في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم الشراء بالتقسيط، قال "هذا الأمر ليس مكروها كما يُشاع لكنه أمر حلال شرعًا".

وأجاز مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، خلع المرأة المنتقبة النقاب أمام غير محارمها، كون النقاب ليس فرضًا، لذا من الممكن أن تخلعه متى تريد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة اخراج المرأة الزكاة إذا امتلكت ذهبًا بلغ النصاب.