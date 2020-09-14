بعد أزمة رضوى الشربيني.. دار الإفتاء تعاود التأكيد: الحجاب تكليف إلهي

أعادت دار الإفتاء التأكيد على أن ارتداء النساء للحجاب فرض، وقالت الدار في تدوينة مقتضبة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن "الحجاب تكليف إلهي".

ويأتي هذا التأكيد من الدار عقب إثارة موضوع الحجاب مرة أخرى وتصريح رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة "cbc"، بأن المحجبة أفضل من غير المحجبة، الأمر الذي دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإحالتها للتحقيق، فيما دشن بعض رواد التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع المذيعة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلنت أمس فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به المذيعة في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس أمس.

الأعلى للإعلام قرر التحقيق مع المذيعة.. وحملة تضامن معها على السوشيال ميديا

وقد تم تدشين حملة تضامن مع رضوى الشربيني بهاشتاج "#أدعم رضوى الشربيني"، والذي لاقى رواجا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.