"هند" فتاة قوص تتراجع: زواجي من ابن عمي في مصلحتي.. وجبنا الذهب

نشرت هند عربي العمدة، من قرية الخنراقة بمركز قوص، بمحافظة قنا، فيديو جديدا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تراجعت فيه عما قالتها في الفيديو الأول، والذي اتهمت فيه أبناء عمومتها بخطفها وضربها وتهديد والدها وزواجها من أحدهم غصبًا.

وقالت "العمدة" في الفيديو الجديد، الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، "الفيديو إللي خرج قديم.. أنا الأول مكنتش عايزة ابن عمي.. وأنا رضيت بابن عمي، وجبنا الذهب، وهنكمل زواجنا، لأني لما فكرت في الأمر تأكدت إنه في مصلحتي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم".

وقال العميد، جمال سالمان، مدير أمن قنا، إن الواقعة قديمة، وإنه استدعى الفتاة، وتبين أن الفيديو قديم، وأنها تصالحت مع أبناء عمومتها، وسيتم استكمال زواجها.

كانت هند عربي العمدة، مقيمة بإحدى قرى مركز قوص، جنوب محافظة قنا، نشرت في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها تستغيث من أولاد أعمامها، مشيرة إلى أن قصتها بدأت عندما تقدم أحد أبناء عمها لخطبتها، ولكن والدها رفضه عدة مرات استجابة لرغبتها، ما دفعهم لتهديدهم بالزواج منها غصبًا عنها، وذلك طمعًا في الميراث.

وأضافت أن أبناء عمومتها افتعلوا المشكلات مع خطيبها، بسبب رفضها لأحدهم، قائلة "خلال كتب كتابي على خطيبي عند المأذون فوجئنا بهم يتعدون علينا بالضرب بالشوم والعصي، وخطفوني في توك توك، وكتموا أنفاسي ووضعوني في شقة ملك أحدهم، وأفسدوا فرحتي".

وبحسب حديثها في الفيديو، "هدد أبناء عمومتي والدي أنه في حالة عدم موافقته على عقد الزواج من ابن عمي، وأحضروا المأذون وعقدوا القران دون أخذ رأيي بالتواطؤ مع المأذون، وبوجود أقاربي"، لافتة إلى أنها تمكنت من الهرب هي ووالدها، وأجرت تقريرًا طبيًا لإثبات التعدي عليها بالشوم، وذهبا إلى مركز الشرطة والذين طلبوا شهادة من حضروا عقد القران.

وأضافت، أنه بعد عقد القران بدأوا مساومة والدها إن كان يريد طلاق ابنته من ابن عمها عليه التنازل عن 1.5 فدان.