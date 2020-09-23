دبلوماسي سابق: كلمة السيسي في الأمم المتحدة في وقت شديد الحساسية

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن الكلمة شديدة الأهمية في توقيت شديد الحساسية تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرو 75 عام على إنشاء الأمم وميثاق الأمم المتحدة ومصر شاركت في كتابته.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على فضائية "DMC" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن قضايا كثيرة بدءا بالإرهاب وأهمية إلزام الدول بمقررات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب التي تمول وتنقل الإهاب من مسرح إلى آخر وكانت الإشارة واضحة للدور القطري والتركي.

وأثنى مساعد وزير الخارجية الأسبق على مطالبة الرئيس بالحفاظ على وحدة السلام السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا وتسوية الأوضاع في اليمن وفقا للمقررات الشرعية حتى لا تتحول إلى أرض الجهاد وانتقل من محور الأمن والسلام إلى محور التنمية وتحقيق نظام دولي عادل تحقق للدول إتاحة الاستثمارات والتكنولوجيا للقضاء على مشاكل اللاجئين والنازحين ومخاطر الإرهاب.