قبل عمر كمال.. "عين الحسود" تضرب عددا من المشاهير

تعرض مغني المهرجانات عمر كمال لوعكة صحية دخل علي أثرها المستشفى.

ونشر محمود كمال، شقيق "عمر"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له وهو بأحد المستشفيات، مصحوبة بتعليق "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدًا، يا رب ولا أشوف فيك حاجة وحشة أبدًا ويبعد عنك أي شر يا رب".

وجاء تعرض عمر لهذه الوعكة الصحية عقب الاعلان عن امتلاكة سيارة X6

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت ضجة في الأيام الماضية بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال مع سيارته الجديدة X6، والتي يصل سعرها إلى أكثر من 2 مليون و250 ألف جنيه."كمال" في أول تعليق له على منتقديه بالسوشيال ميديا قال: "اشتريت العربية من شقايا وتعبي، ده رزقي وكفاحي في الغنا على مدار 14 سنة"، موجهًا رسالة لمنتقديه "أقول للمنتقدين روحوا اسألوا ربنا ليه رزقني وكرمني بعد كل التعب ده، الناس بتبصلي في رزقي معرفش ليه".

ولم يكن عمر كمال أول فنان تصيبه العين، حيث سبقته الفنانة هنا الزاهد التي عانت فترة طويلة من المرض هي وأحمد فهمي بعد حفل زفافهما الاسطوري فلم يمر علي زواج أحمد وهنا، سوى ايام قليلة، الا وتوالت عليهما الازمات فأثناء شهر العسل أصيبت "هنا" بآلام شديدة انتهت بإجراء عملية الزائدة.

وبعد زفافها بفترة قليلة استقبلت "هنا" خبر وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها، والذي كانت تعتبره الفنانة بمثابة والدها، ما دعاها لتكتب "ماشفتش من يوم فرحي يوم حلو".

ورحل عن عالمنا منذ شهرين "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي إثر جلطة مفاجئة رجح الكثير أنها بسبب الحسد، وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبر برنامجه "لعلهم يفقهون" على dmc إن الحسد قد يكون السبب في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لافتا إلى أن الراحل كان أشهر يوتيوبر في مصر والعالم العربي، وكل النجوم الكبار كانوا يسعون إلى التعرف عليه.

وهناك عدد كبير من الفنانين الذين أظهروا حرصًا من العين والحسد أشهرهم فيفي عبده التي تحرص دائما علي ارتداء الخرز الأزرق.

الفنانة مي كساب كذلك أظهرت خوفها من الحسد ففي تصريح سابق قالت إنها تتعمد إخفاء وجه ابنتها فريدة المولودة حديثا، خوفا من الحسد، مؤكدة أن "الحسد مذكور في القرآن"، لذلك قررت مثل ما يفعل بقية الفنانين عدم إظهار ابنتها في أي صورة.

وهذا ما فعله عدد من نجوم الفن مع أبنائهم مثل مني زكي وكريم فهمي وأيتن عامر.