مرشح تنسيقية شباب بالقائمة: العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتي

قال علاء عصام، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إن القائمة الوطنية تحدث حراك سياسي حقيقي على الساحة وتضمن تمثيل جميع القوى السياسية بمختلف الانتماءات والرؤى داخل المجلس.

وأضاف عصام لـ"الوطن"، أنه يضع الطبقات البسيطة والفقيرة على رأس أولوياته من خلال تشريعات تعمل على تحسين معيشتهم، بجانب عدة قوانين سيعمل على تعديلها مع تنسيقية السباب تصب في صالح التنمية الحقيقية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أنه في حال فوزه في هذه الانتخابات سينطلق من خلال برنامج يهتم بملف العدالة الاجتماعية وقوانين ضريبية عادلة تحقق موارد للدولة وتكون في صالح الفقراء بجانب قانون الإدارة المحلية.

وأكد عصام أن قانون الإدارة المحلية مهم للغاية في مواجهة الفساد، والعمل على تطبيق اللامركزية وتطوير المدن والقرى والمحافظات.