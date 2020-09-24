زواج وسرقة ومرض.. أحداث شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

عدد من الأحداث شاهدها الوسط الفني الساعات القليلة الماضية، وكانت حديث السوشيال ميديا وكان أبرز هذه الأحداث مايلي:

زواج حلا شيحة ومعز مسعود

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عن ما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شئ رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شئ غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

سرقة منزل حنان شوقي

أعلنت الفنانة حنان شوقي، تعرض منزلها في بيانكي العجمي للسرقة، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحرك وإلقائهم القبض على من سرقها.

وعلقت "شوقي"، على الواقعة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بشكر وزارة الداخلية المصرية وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة على مجهوده الرائع في القبض على الحرامي اللي سرق بيتي في بيانكي العجمي".

وأضافت "بشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شيء وياريت نصيحة مني ليكم خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا على ورقه في الداخلية قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل".

إصابة عمر كمال لـ "وعكة صحية"

تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لوعكة صحية، حسبما أعلن شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمود كمال، شقيق "عمر"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له وهو بأحد المستشفيات، مصحوبة بتعليق "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدًا، يا رب ولا أشوف فيك حاجة وحشة أبدًا ويبعد عنك أي شر يا رب".

كما أعلن الفنان أحمد النجار عبر حسابه على "فيسبوك"، إصابة محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل "عش الدبابير"، ومكوثه منذ فترة في المستشفي وكتب النجار "ادعوا لمحمد سيد بشير عشان تعبان بقاله شوية ومحجوز في المستشفى".