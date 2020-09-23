وصول جثمان محمد فريد خميس من أمريكا غدا.. والعزاء الجمعة

كشف الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي لمحمد فريد خميس ، رجل الأعمال الراحل، أن جثمان الفقيد سيصل، غدا الخميس، مطار القاهرة الساعة 2 ظهرا، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن صلاة الجنازة على الفقيد ستكون بمصنع "النساجون إنترناشيونال"، بالعاشر من رمضان الساعة 3 عصرا، ثم يتم دفن الجثمان، بمقابر العائلة بالروبيكي، بالعاشر من رمضان الساعة 4 عصرا.

وقال اليماني: "نظرا لتأخر وصول الطائرة غداً الخميس من أمريكا إلي 2 ظهراً ، يتم تباعاً تغيير المواعيد إلي ما يلي: صلاة الجنازة، غداً الخميس 24 سبتمبر 3 عصراً، بالعاشر من رمضان، النساجون إنترناشيونال، يعقبها أعمال دفن جثمان الراحل الكبير 4 عصراً بالروبيكي، بالعاشر من رمضان ".

وتابع اليماني، أنه في يوم الجمعة 25 سبتمبر، سيتم تلقي العزاء بالـ(فاونتن بارك) بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب

و توفي رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي ، بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".